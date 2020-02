De Luca pronto ricorso su concorsone

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 13 FEB - ''La Regione Campania fa un concorso per mandare a lavorare diecimila giovani diplomati e laureati presso 240 Comuni, presso la Corte di Appello di Napoli e Salerno e un ricorso, uno dei 3.000 ricorsi, lo blocca''. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha approfittato della conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori relativi al collettamento dei reflui di Torre del Greco (Napoli) all'impianto di Foce Sarno, affidati dalla società Gori alla ditta vincitrice dell'appalto da 35 milioni di euro finanziati dalla Regione, per tornare a parlare del concorso bandito e le cui procedure sono state bloccate. ''Fra due ore - ha annunciato pubblicamente nel suo intervento - sarà pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo fiducia che questo ricorso verrà accolto, tanto che per marzo, questo è l'obiettivo, manderemo a lavorare i primi 3.000 giovani laureati e diplomati".