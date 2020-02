Cucinotta vittima influenza, malore ma subito dimessa

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - E' stato un malore "conseguenza di un violento stato influenzale" ad impedire ieri sera all'attrice Maria Grazia Cucinotta di andare in scena al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli) dove era in programma lo spettacolo 'Figlie di Eva'. Un vero e proprio imprevisto visto che l'attrice "era partita da Roma per il tour previsto", come spiega la società di produzione Bis Tremila. Nella nota si ripercorre quanto accaduto ieri, prima dello spettacolo. "Prontamente assistita dal medico di sala", la Cucinotta, "è stata portata in ospedale dove, dopo averle fatto una serie di accertamenti, le hanno detto che poteva rientrare in albergo ma di restare a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno".

Ora l'attrice "sta meglio", non si è trattato di "nulla di grave, è solo una delle tante vittime di questa influenza.

Ringraziamo tutti per la partecipazione e per l'interessamento", conclude il comunicato della società di produzione. (ANSA).