Concorsone:Regione, ricorso a Consiglio Stato per sospensiva

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "In aggiunta ad analoghe iniziative comunicate dal Formez, dalla Funzione Pubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", la Regione Campania, informa una nota, "ha dato mandato all'Avvocatura di ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere l'immediata sospensiva dell'ordinanza della Quinta Sezione del Tar Campania che ha bloccato la procedura Ripam per il cosiddetto 'Concorsone', gestito dal Formez, per l'assunzione di 950 unità Categoria D presso le pubbliche amministrazioni della Campania".

L'Amministrazione regionale "confida su una decisione positiva da parte del Consiglio di Stato, essendo, la procedura e le modalità di selezione del Concorsone, identiche a quelle attuate dal Formez per altri maxi-concorsi pubblici".(ANSA).