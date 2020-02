Rubato gasolio a Fondazione per ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Mi avete rotto il c..! Pensate di aver vinto ancora una volta voi .... ma non è così ! Avete rubato il gasolio dalla botola della Fondazione Famiglia di Maria. Avete sottratto il caldo dei termosifoni alle bambine e ai bambini ma non mi avete tolto la forza di andare avanti e il calore di tutta la mia squadra che si tasserà per rimettere il gasolio! Ringrazio il commissariato della Polizia di San Giovanni sempre al nostro fianco!". La denuncia è di Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria che offre una serie di servizi e di attività di laboratorio per circa 150 ragazzi del rione San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli. Il 13 settembre 2019, furono esplosi colpi di arma da fuoco contro la sede. Riccardi, all'indomani dell'agguato, il 9 aprile, davanti ad un bimbo di 4 anni si fece promotrice di un appello al Capo dello Stato in cui si chiedeva una maggiore presenza dello Stato. Sergio Mattarella lo scorso 13 aprile incontro' sia le mamme del quartiere che la stessa Riccardi.