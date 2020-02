Serie B: Salernitana-Trapani 1-0

(ANSA) - ROMA, FEB 10 - La Salernitana batte il Trapani 1-0 (1-0) nel posticipo della 23/a giornata del campionato di serie B. In gol Djuric al 12' pt, per una vittoria che porta la squadra allenata da Ventura al quarto posto in classifica, mentre il Trapani resta penultimo. (ANSA).