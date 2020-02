Lavoro, riparte il 'concorsone'

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - In 576 in silenzio, nel Palapartenope di solito tempio della musica, con i fogli del concorso davanti. E' iniziata così stamattina a Napoli la seconda fase del corso-concorso della Regione Campania per 2243 assunzioni in 166 Comuni della Regione. Un concorso voluto dalla Regione Campania e affidato al Formez che sta procedendo spedito dopo le polemiche della prima fase alla Mostra d'Oltremare. A presidiare il primo giorno della seconda prova Alberto Bonisoli, ministro dei beni culturali nel governo Conte 1 e dal 16 gennaio presidente del Formez: "Verranno pubblicate le graduatorie entro la prima settimana di marzo, poi la Regione comincerà a distribuire i vincitori che spero possano iniziare l'anno di formazione subito dopo Pasqua". Lo sbocco è un contratto nei Comuni dopo il primo anno di formazione pagato dalla Regione: "Ogni comune - spiega Bonisoli - che ha prenotato questi lavoratori potrà prenderli nel proprio organico".