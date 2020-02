Armi e anabolizzanti per 100 mila euro

(ANSA) - CASERTA, 9 FEB - Una pistola clandestina oltre a migliaia di confezioni di anabolizzanti vietati, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Caserta, nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo di 33 anni.

I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta - sezione Falchi - tenevano sotto osservazione l'uomo da diversi giorni, sospettando che gestisse attività illecite; quando hanno notato una via vai di persone all'esterno dell'abitazione del 33enne, hanno deciso di agire. È così scattata la perquisizione dell'abitazione; in uno zainetto a sacco di colore mimetico i poliziotti hanno rinvenuto una pistola marca Bernardelli calibro 7,65 con matricola abrasa. La perquisizione si è estesa anche alla cantina, dove erano custodite 2.500 scatole di farmaci anabolizzanti, di varie marche, anche estere, di cui è vietato il commercio, utilizzati in ambito sportivo per l'aumento della massa muscolare. Il valore stimato dei farmaci sarebbe di circa 100.000 euro.