Sardine, Santori a Napoli il 18 febbraio

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Ci saranno anche Mattia Santori e Jasmine Cristallo in piazza a Napoli il 18 febbraio. Lo stesso giorno in cui in città, al teatro Augusteo, tornerà il leader della Lega, Matteo Salvini. Sarà un evento, spiegano le Sardine della Campania, che vedrà alternarsi su un palco artisti, persone e operai della Whirlpool Napoli che racconteranno della loro vertenza.

C'è una "staffetta", fanno sapere, che parte dal nord e viaggia verso Sud con un lenzuolo sul quale è disegnata "Tina la sardina" e, come dice Antonella Cerciello, "in ogni città si arricchisce di un oggetto". Perché la meta finale è la Puglia: il 19, prima a Taranto e poi a Lecce. L'oggetto di Napoli sarà io simbolo della Whirlpool.

"L'evento - si legge in un appello delle Sardine alla città - ci consentirà di condividere con la città questa esperienza: sarà un'ulteriore occasione per ribadire che Napoli non abbocca alla propaganda populista di chi che prova a venire sui nostri territori dopo. averli depredati: Napoli non si lega".