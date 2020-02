Papa nella Terra dei Fuochi il 24 maggio

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Papa Francesco sarà ad Acerra (Napoli) il prossimo 24 maggio per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi in occasione del quinto anniversario della 'Laudato Si'. L'annuncio arriva dalla Diocesi di Acerra. "La presenza di Papa Francesco nelle nostre terre, e in particolare nella nostra diocesi di Acerra, è una grazia speciale - dice il vescovo Antonio Di Donna - perché il Papa viene ad ascoltare le sofferenze della nostra gente, e a ricordare le altre Terre dei Fuochi d'Italia". Papa Francesco - si apprende - arriverà nella prima mattinata di domenica 24 maggio 2020 ad Acerra; dopo aver attraversato la città, incontrerà i vescovi, i parroci, i sindaci dei Comuni della "Terra dei fuochi", e una rappresentanza di famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale; seguirà la concelebrazione eucaristica in piazza Calipari e la preghiera del Regina Coeli. Subito dopo il Santo Padre farà rientro in Vaticano.