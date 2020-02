Nauticsud, in mostra 800 imbarcazioni

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Taglio del nastro per la 47esima edizione del Nauticsud , salone internazionale della nautica, che al suo avvio si annuncia già sold out. L'esposizione 2020, allestita nei padiglioni della Mostra d'Oltremare da oggi e fino al 16 febbraio, è organizzata dall'Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), presieduta da Gennaro Amato, in collaborazione con l'ente Mostra, segna ''il picco storico degli ultimi cinque anni per aziende partecipanti e metri quadri occupati''. Al taglio del nastro ha partecipato anche il ministro per la Ricerca e l'Università, Gaetano Manfredi a cui è stato consegnato un riconoscimento. ''Napoli è da sempre capitale del mare in Italia - ha affermato il presidente Amato - e dobbiamo puntare a diventare tale per l'intero bacino del Mediterraneo. Il Nauticsud ha raggiunto livelli di grande competitività rappresentando l'intera filiera della vera nautica e per l'immediato futuro dobbiamo puntare ad alzare la qualità e la competitività della nostra offerta".