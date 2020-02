Napoli: Gattuso, contro il Lecce partita-trappola

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Domani ci aspetta una partita trappola, abbiamo tutto da perdere contro un Lecce che ti palleggia in faccia, che ha pareggiato contro Inter e Juventus.

Per vincere dobbiamo mettere in campo la cattiveria delle ultime partite". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, alla vigilia del match contro il Lecce.

"Dobbiamo pensare - ha aggiunto - che sia una finale che, se vinciamo, ci danno la Champions League. Dobbiamo giocare con la cattiveria vista contro Lazio e Juve". (ANSA).