Scugnizzi a Vela, per ragazzi a rischio

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Offrire ai ragazzi provenienti da famiglie disagiate della Campania, dal Centro di Giustizia minorile per la Campania e dalle comunità educative un modello di vita caratterizzato dai principi insiti nelle attività marinare come lealtà, onestà e rispetto reciproco. È questo lo spirito del progetto 'Scugnizzi a Vela', realizzato dal'associazione 'Life onlus' in collaborazione con la Marina Militare e la partecipazione del Centro di Giustizia minorile per la Campania. Alla giornata ha partecipato anche il presidente della Camera, Roberto Fico che ha visitato i laboratori di falegnameria frequentati dai ragazzi. "Possiamo dire che il mare ha salvato e sta salvando vite - ha concluso il sindaco, Luigi de Magistris - è fondamentale mostrare a chi ha sbagliato che esistono delle alternative ed è nostra responsabilità mostrare la strada perché se trovano riscatto potranno raccontare ad altri che esistono strade diverse e che si può avere un lavoro onesto anche in questa terra dove potranno decidere di restare".