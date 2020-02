Treno deragliato, lutto a Capua

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - Capua è in lutto per la morte del 59 enne Mario Di Cuonzo, il macchinista del treno alta velocità deragliato a Lodi. Nato nella cittadina casertana, l'uomo si era trasferito tanti anni fa al Nord e viveva a Pioltello (Milano) mentre il fratello Mimmo è un dipendente comunale.

"È un dolore enorme la perdita di Mario Di Cuonzo - dice il sindaco Luca Branco - tutta la comunità di Capua si stringe attorno alla famiglia del macchinista". Il Sindaco racconta di come questa mattina abbia incontrato Mimmo Di Cuonzo in Comune.

"È un dipendente modello che si occupa del settore delle attività produttive. Quando ci siamo visti non si sapeva ancora nulla della tragedia, era tranquillo e amabile come sempre, poi quando si è diffusa la notizia, so che ha lasciato il suo ufficio immediatamente per recarsi sul luogo dell'incidente". Al momento l'amministrazione non ha ancora deciso quali iniziative intraprendere. Si deciderà nelle prossime ore.