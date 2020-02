Sardine: flop a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - "Dobbiamo valutare se ci hanno percepito come un corpo estraneo" dice Antonella Cerciello, delle Sardine di Napoli, commentando il flop della manifestazione indetta oggi a Scampia. Le Sardine, davanti alla stazione Piscinola-Scampia della Metropolitana Linea 1, hanno raccolto poche decine di simpatizzanti, qualche attivista del Comitato elettorale di Sandro Ruotolo, Alex Zanotelli, due operai con le casacchine della Whirlpool e gli ex trotzkisti de "La Comune". La distanza con l'altra piazza della sinistra che si è radunata in contemporanea davanti alla sede del "Comitato Vele", nei pressi della Villa Comunale, non è solo fisica, ma di linguaggio. "Su Scampia ci vuole una contronarrazione - dice Antonella Cerciello - perché il quartiere è cambiato". "Qua non cambia niente", dicono ai giornalisti le donne di "Cantiere 167" e del Comitato Disoccupati, ed aspettano l' abbattimento della Vela verde e le risposte sul lavoro dal Governo giallorosso.