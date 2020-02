Calcio: Politano, 4-3-3 perfetto per farmi tornare al top

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "Sono felice di essere a Napoli, ho sempre pensato fosse una piazza perfetta per me e poi trovo una squadra che gioca con il 4-3-3, con cui riesco a esprimermi al meglio". Queste le prime parole di Matteo Politano da giocatore del Napoli.

L'ex interista ha sottolineato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi piace giocare largo e poi venire tra le linee per andare sul piede forte. Un mio obiettivo è tornare a giocare a grandi livelli e Napoli mi può permettere di farlo. Il primo anno all'Inter è andata molto bene e devo tornare a farlo, migliorando quello che mi manca. Uno dei miei obiettivi in azzurro è anche di andare agli Europei con la nazionale".

(ANSA).