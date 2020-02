Botte maestre a bimbi, chiusi in stanza

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - Schiaffi al volto, colpi sul capo, strattonamenti, pizzichi e punizioni chiudendo i bimbi in una stanza buia: sono accusate di tutto questo quattro maestre del Beneventano per le quali è scattato il divieto di dimora nel comune di Airola.

Le donne, due di Airola di 44 e 26 anni, una 27 enne di Bucciano e una 24enne di Sant'Agata de' Goti erano maestre in una scuola materna privata di Airola: secondo gli inquirenti maltrattavano abitualmente i bambini che frequentavano l'istituto, con ripetuti rimproveri, grida, strattonamenti, schiaffi e punizioni. Le indagini coordinate dalla Procura di Benevento, e condotte dai carabinieri di Airola, sono scattate in seguito alla denuncia, nel novembre 2018, di una madre di una bimba di 3 anni, nella quale si riferiva di una maestra che maltrattava la piccola mettendola anche in punizione in una stanza buia. Le indagini, terminate nel maggio del 2019, hanno accertato tutto, grazie anche a riprese audio-video eseguite all'interno della struttura.