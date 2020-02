Operaio morto a Benevento, sei indagati

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo sulla morte dell'operaio avvenuta lunedì scorso in un cantiere all' interno della Stazione ferroviaria di Benevento.

Sei gli avvisi di garanzia notificati ad altrettante persone, tra cui i titolari delle imprese che stanno eseguendo i lavori ed ai responsabili della Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) del Gruppo FS.

Le sei persone sono indagate, a vario titolo, per la morte di operaio 58 enne di Afragola (Napoli) che lunedì mattina è precipitato da una impalcatura, alta quattro metri, allestita nel cantiere, ed è morto prima dell' arrivo dei soccorsi.