Mauri, a Napoli 100 agenti in più

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - "A Napoli il numero delle forze dell'ordine è già molto consistente e verrà integrato ulteriormente. Da qui ad aprile, ci sarà l'arrivo di un centinaio di agenti di polizia, 140 carabinieri sono appena arrivati, altri 190 arriveranno e a regime la polizia avrà ancora 300 agenti in più". Cosi' il viceministro dell'Interno Matteo Mauri, a Napoli per un vertice sulla sicurezza. In totale oltre una decina di migliaia di agenti a vario titolo presidiano il territorio, con risultati straordinari, nonostante la difficoltà oggettiva". Dal tavolo è emersa la necessità di intervenire preventivamente in ambito culturale e sociale: "La sicurezza - ha detto Mauri - si fa in tanti modi, ma i due nodi principali sono la repressione ma anche il recupero della città, della socialità, della comunità, con la riqualificazione urbanistica e sociale.