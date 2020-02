Emergenza Barca, a disposizione solo tre attaccanti

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Polemiche a parte, che hanno trasformato il Barcellona in una polveriera, resta l'emergenza infortuni dalle parti del Camp Nou. Per Luis Suarez e Ousmane Dembelé la stagione è finita, Carles Perez è stato ceduto alla Roma, dunque all'allenatore Quique Setien restano solo tre attaccanti a disposizione: Ansu Fati, classe 2002, il Pallone d'Oro Leo Messi e Antoine Griezmann. Durante il mercato invernale è sfumato l'arrivo di Rodrigo dal Valencia e qualsiasi altro rinforzo è stato accantonato, per un motivo o per un altro. Al Barcellona il regolamento lascia la possibilità di inglobare nella propria rosa un calciatore svincolato, di nazionalità spagnola, che può essere impiegato solo nella Liga o in Coppa del Re, ma non in Champions (l'altro ieri sono state presentate le liste). Altra possibilità l'integrazione di alcuni canterani, ma si tratta di ipotesi. (ANSA).