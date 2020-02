De Luca, atto cardiochirurgia?Bestialità

(ANSA) - PAGANI (SALERNO), 5 FEB - "Questa delibera è stata una bestialità e sarà ritirata oggi. Punto. Per il resto polemiche zero e pensiamo alle cose serie". Così a Pagani (Salerno) il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha risposto a chi gli chiedeva della polemiche legate alla delibera che prevedeva la stipula di una convenzione tra l'Asl Napoli 1 centro e l'Azienda ospedaliera Ruggi D'Aragona di Salerno per le consulenze cardiochirurgiche per pazienti ricoverati nella Cardiologia-Utic dell'Ospedale del Mare.