Sciopero bus, adesione al 22 per cento

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Si attesta al 22 per cento l'adesione delle linee di superficie Anm allo sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli proclamato dall'Usb. A darne notizia è la stessa azienda napoletana per la mobilità.

Attualmente, quindi, sono in servizio più dei tre quarti dei bus e dei tram a disposizione dell'Anm. Regolari la linea 1 della metro e le funicolari. La funicolare di Chiaia effettua sono corse dirette.