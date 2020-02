Regionali:Costa, giusto si pronunci base

(ANSA) NAPOLI, 3 FEB - "Le alleanze? Uno le chiama alleanze ma sono magari pezzi di vita da percorrere insieme, più che alleanze in senso stretto. L'elemento è che si passi da 'contro il sistema' a un percorso per un nuovo sistema, cioè devi portare i tuoi valori originali in un sistema che vuoi costruire". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commentando i dissensi sull'alleanza con il Pd della base del Movimento 5 Stelle emersi ieri a Napoli in vista delle elezioni regionali campane.

"Il Movimento 5 Stelle fa il suo percorso - ha aggiunto - ed è giusto che la base si pronunci, perché il movimento nasce proprio dal senso della partecipazione dal basso e questo va salutato sempre con grande entusiasmo". "E' bella - ha commentato Costa - la partecipazione che c'è stata, ognuno ha avuto il tempo di proporre la propria idea, poi i livelli di cosiddetta alta politica vengono decisi nel Movimento e io lo osservo soltanto".