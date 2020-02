Napoli, Lega a Scampia Sardine in piazza

(ANSA) NAPOLI, 3 FEB - La Lega sceglie Scampia per la prima conferenza di un ciclo di riflessioni su Napoli e le Sardine si preparano a scendere in piazza contro il movimento di Salvini proprio a Scampia. Il partito di centrodestra sarà infatti il 6 febbraio alle 17 nella sala della Municipalità di Scampia per "Servizi, vivibilità e prospettive politiche per il cittadino" a cui parteciperanno alcuni dei vertici napoletani con il parlamentare Gianluca Cantalamessa e il candidato del centrodestra alle suppletive del Senato a Napoli Salvatore Guangi. L'iniziativa trova però una risposta dalle Sardine di Napoli che annunciano una manifestazione contro la Lega alle 16.30 nel piazzale della Metro di Piscinola-Scampia. "Ci riprovano - scrivono le sardine napoletane sui social - ancora una volta.

Dopo aver sottratto risorse al Sud per circa 30 anni, la Lega prova di nuovo a tornare sui nostri territori per chiederci il voto. È da Scampia che intendiamo riprendere il cammino delle sardine per ribadire che Napoli non si Lega".