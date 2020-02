Mandato arresto europeo, preso a Napoli

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 02 FEB - Era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso nel dicembre 2019, per traffico internazionale di stupefacenti, falsificazione e uso di documenti falsi, reati commessi in Belgio. Un 55enne di San Giorgio a Cremano (Napoli) - del quale non è stato reso noto il nome - è stato arrestato dalla Polizia in un appartamento a Napoli. Ad eseguire il provvedimento,gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano dopo aver ricevuto una segnalazione dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che collabora con i paesi esteri nella lotta al crimine organizzato, attraverso uno scambio reciproco di informazioni e di procedure che mirano a combattere alcuni tra i fenomeni criminosi transnazionali più gravi come, appunto, il traffico di stupefacenti. L'uomo era stato condannato a sei anni di reclusione poichè facente parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti, falsificazione e uso di documenti falsi.(ANSA).