Calcio: Gattuso "Ranieri tecnico forte, me la può incartare"

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Domani con la Samp ci aspetta una battaglia, se pensiamo di giocare di fioretto dopo aver battuto la Juve sbagliamo tutto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia della sfida di Genova.

"Con Ranieri - ha detto - la Samp è diventata una squadra da prime posizioni, sa difendere bene, lascia pochi spazi. Sono preoccupato, affronto un grande allenatore, un marpione che me la può incartare. Per è noi fondamentale questa gara e ho detto per la prima volta ai giocatori di guardare anche la classifica, perché se portiamo via tre punti e arriviamo a trenta è un passo importante. L'obiettivo resta di arrivare più in alto possibile ma sapendo che non esiste essere favoriti: le prossime sei partite sono difficili, perché se non ci stai con la testa perdi anche con la Beretti e la Primavera". (ANSA).