Coronavirus: numero verde Campania

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - La Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus.

Il numero è 800909699 e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Al numero risponderanno medici laureati iscritti all'albo discenti del corso di formazione in medicina generale. Il funzionamento del numero è garantito dall'Asl Napoli 1 Centro e ogni Asl avrà una o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano.