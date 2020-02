Accoltellano 16enne e aggrediscono Ps

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - Il 16 gennaio hanno accoltellato un minorenne, per futili motivi. La sera successiva hanno aggredito dei poliziotti. Sgominata, dai carabinieri, a Napoli, una baby gang: hanno tutti tra i 15 ed i 16 anni e ad incastrarli sono state le immagini dei sistemi di video sorveglianza.

L'escalation di violenza è iniziata il 16 gennaio quando su corso Garibaldi, hanno ferito con un coltello appena acquistato un sedicenne napoletano mentre stava tornando a casa dopo gli allenamenti di calcio. I carabinieri dalle immagini hanno riconosciuto riconoscendo uno degli aggressori, 16anni, originario del Borgo Sant'Antonio Abate. Perquisita la sua abitazione, hanno trovato i vestiti da lui indossati il giorno del reato; si è quindi arrivati all'individuazione degli altri tre. Due tra gli indagati hanno preso parte anche all'aggressione, il 17 gennaio, nei confronti di alcuni poliziotti intervenuti nel Borgo Sant'Antonio in occasione dei tradizionali "fuocarazzi", falò accesi in strada.