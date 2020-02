A Napoli mascherine finite in farmacie

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - "Le mascherine? Sono finite ormai da dieci giorni, appena si sono diffuse le notizie sul coronavirus". La risposta è comune a tutte la farmacie di Napoli che hanno esaurito le scorte di mascherine dopo acquisti massicci per la paura del coronavirus.

"Le abbiamo ordinate - spiega una farmacista in via Luca Giordano - ormai da dieci giorni, ma anche i fornitori non ne hanno più. Non ci sono mai arrivate". Un acquisto in massa che, però, non è utile spiega Massimo Di Iorio, farmacista vomerese: "Anch'io - spiega - le ho finite e i fornitori mi hanno detto che le scorte sono esaurite. In realtà l'acquisto è ingiustificato: le mascherine servono per chi è malato non per chi sta bene. È il principio del chirurgo: in sala operatoria porta la mascherina per non infettare una ferita del paziente non per evitare di essere infettato".