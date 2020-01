Colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel primo pomeriggio da sconosciuti in via Concezione a Montecalvario, nella zona dei Quartieri spagnoli, a Napoli.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, che conduce le indagini, i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco prima delle 15.

Sul posto gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Scientifica hanno recuperato alcuni bossoli e due fori di entrata di proiettile in un' auto "Toyota" in sosta.