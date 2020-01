Pochi giudici, Corte Appello in affanno

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Nel Distretto giudiziario di Napoli su circa 6mila detenuti 4mila sono in espiazione della pena e 2mila circa in attesa di giudizio: "Un segnale di recupero sul pesante arretrato accumulato negli anni scorsi - ha detto il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di Prossedi incontrando i giornalisti alla vigilia dell" inaugurazione dell'anno giudiziario - ma resta il collo di bottiglia determinato dalla carenza di magistrati". Almeno 16 in meno rispetto ad un organico già sottodimensionato, secondo de Carolis di Prossedi. "É addirittura scandalosa - ha detto il procuratore generale presso la Corte d'Appello, Luigi Riello - la situazione del Tribunale di Napoli Nord in un'area a forte densità criminale". Il numero di reati in provincia di Napoli diminuisce complessivamente, anche per quello che riguarda i minori (-14%), "ma preoccupano le collusioni tra quella parte di società civile che ufficialmente condanna la criminalità organizzata, ma fa affari con essa".