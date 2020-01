Premi:Artis Suavitas, eccellenze cultura

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - L'artista Antonio Nocera, Edoardo Cosenza (docente di Tecnica delle Costruzioni della Federico II), il giornalista Gianluigi Nuzzi, l'etoile Giuseppe Picone (Teatro di San Carlo), Mariafelicia De Laurentis (professore di Astronomia e Astrofisica) sono i vincitori del Premio Artis Suavitas 2020 che si svolgerà il 5 febbraio, alle 18, a Nola (Napoli), nella Sala Vaccaro del Museo Storico Archeologico.

L'associazione Artis Suavitas è presieduta dall'avvocato Antonio Larizza, e l'evento ha il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell'Università di Napoli Federico II, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Condurrà Veronica Maya. "Il Premio - dice Larizza - è un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all'estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti". Menzioni speciali a Alessandro Marinella, Edoardo Sylos Labini, Giacomo Garau.