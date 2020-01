Volantini antiviolenza dopo aggressione

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Il Borgo Sant'Antonio Abate, a Napoli, oggi in occasione di un volantinaggio antiviolenza non sembra la consueta zona 'a rischio', quella nella quale in occasione di Sant'Antonio, quando per tradizione si accendono 'O cippo (il falò), una baby gang, la sera del 17 gennaio scorso, lanciò pietre contro le forze dell'ordine. "Sembra una piazza del Nord - dice un signore di passaggio - Dovreste fare più spesso di queste manifestazioni". É tutto in ordine per una manifestazione, organizzata da alcune associazioni della zona che ha 'attirato' l'attenzione di poco più di una trentina di persone, per dire "Mai più", come recitano i cartelli, ad atti di violenza, piccole e grandi illegalità, invivibilità diffusa in una zona che vede la convivenza di italiani e stranieri, non sempre facile. I volantini sono stati distribuiti nel Borgo, tra le bancarelle e le persone intente a fare la spesa. "La mobilitazione ha lo scopo di dare una risposta contro le illegalità, la violenza che inquinano il territorio