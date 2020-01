Universiadi:indagato commissario Basile

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - L'ex commissario straordinario per le Universiadi, Gianluca Basile, è indagato dalla procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sul villaggio a bordo di navi che ha ospitato gli atleti la scorsa estate nello scalo partenopeoi. É quanto riportano oggi alcuni organi di stampa.

Gli atleti giunti a Napoli per l'evento che si è svolto a luglio sono stati ospitati a bordo anche di una nave della Msc. Opzione che è stata preferita alla realizzazione di un villaggio degli atleti alla Mostra d'Oltremare.

Basile risulta indagato, in questa fase preliminare dell'inchiesta assieme al general manager della Msc Aureliano Cicala e all'avvocato Lorenzo Lentini, presidente del Cusi, il comitato esecutivo della Fisu.

I sostituti procuratori Francesco Raffaele e Henry Jhon Woodcock, con il procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, hanno aperto un fascicolo per corruzione e turbata libertà del procedimento. Al momento gli indagati sono sette. Tutti hanno sempre rivendicato la correttezza del loro operato.