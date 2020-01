Sarri, Napoli si risolleverà in fretta

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - La classifica del Napoli, undicesimo con 24 punti, meno della metà di quelli della Juventus, "non corrisponde al rendimento della squadra. I numeri e il gioco dicono che è destinato a risollevarsi in fretta".

Così Maurizio Sarri, alla vigilia dello scontro diretto che per lui è un ritorno al passato: "Per noi sarà una partita molto complicata, anche mentalmente - aggiunge il tecnico bianconero - il Napoli viene da una vittoria importante (con la Lazio nei quarti di Coppa Italia, ndr) che può rilanciarlo e so per esperienza personale quanto è importante la sfida alla Juve".

