Mitra e fucili sequestrati da Cc a Miano

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Due mitra automatici, un fucile a canne mozze, proiettili e giubbotti antiproiettile sono stati sequestrati dai Carabinieri in un locale di via Parise, nel quartiere Miano, a poca distanza dal luogo dell' agguato di ieri mattino nel quale è stato ucciso il pregiudicato Stefano Bocchetti. I militari della Compagnia Stella, che hanno svolto controlli e perquisizione nel quadro delle indagini, hanno trovato un mitra "M4 Colt" ed un "Beretta CX4" con mirino di precisione), un fucile a pompa con calcio e canna mozzati, 400 munizioni di vario calibro, due giubbotti anti proiettile, due caschi, caricatori e componenti di armi.

Un vero e proprio arsenale di armi da guerra- secondo i Carabinieri - lubrificate e pronte a sparare.

Nel locale è stato trvoato anche materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi di droga. Tutte le armi saranno sottoposte ad accertamenti per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue.