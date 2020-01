Mertens: "Lavoro duro per tornare prima possibile"

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Sto lavorando duro per tornare prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quantoprima". E' un Dies Mertens voglioso di dimostrare ancora il proprio valore con la maglia del Napoli, quello ritratto nel video del profilo ufficiale di Instagram mentre lavora duro per recuperare la forma migliore.

Il messaggio dell'attaccante belga è inequivocabile, come la foto del resto, e smentisce le voci che parlavano di "indisposizione immaginaria". I tifosi del Napoli possono dunque tirare un sospiro di sollievo e aspettarlo in campo. (ANSA).