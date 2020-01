Sport: Spadafora, spero a breve altri 200mln per periferie

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Spero che, al massimo entro la fine di febbraio, possa essere pubblicato il nuovo bando dove metteremo a disposizione 200 milioni di euro per altre strutture". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro delle politiche giovanili e dello sport.

"Abbiamo recuperato altre risorse - ha affermato , parlando del Piano sport e periferie. - intanto per 200 progetti del precedente bando è finalmente completo l'iter dell'istruttoria, è stato firmato il decreto, per cui già dal prossimo mese avvieremo la firma delle convenzioni per i progetti del precedente bando". "Supporteremo i Comuni nella progettualità - ha sottolineato - perché molto spesso i programmi iniziano, ma hanno tempi lunghissimi di realizzazione oppure mancano i progetti esecutivi". "Stiamo mettendo in piedi una struttura, per la prima volta come Ministero dello Sport - ha proseguito - che sia di supporto tecnico anche per agevolare i piccoli Comuni, che non hanno al proprio interno le competenze per farlo".

"Questo piano, per come lo immaginiamo, se riesce - ha concluso -significa realizzare o ristrutturare centinaia di impianti in giro per l'Italia". (ANSA).