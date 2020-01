Pregiudicato ucciso in agguato a Miano

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Un pregiudicato, Stefano Bocchetti, di 44 anni, è stato ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco in un agguato nel quartiere Miano, alla periferia Nord di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto, Bocchetti - che sarebbe stato legato a clan dell' area Nord - si trovava all' interno di una sala giochi al livello strada in vico Valente, poco prima delle 7, quando è stato raggiunto dai sicari. Numerosi i colpi esplosi contro il pregiudicato, che è morto prima dell' arrivo dei soccorsi.