16 enne armato con calibro 9 in scooter

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Un ragazzo di 16 anni viaggiava a bordo di uno scooter armato di una pistola calibro 9.

Il 16 enne è stato arrestato questa notte dopo un inseguimento da una pattuglia del commissariato Posillipo, che lo aveva notato poco prima in via Petrarca ed aveva intimato l' alt allo scooter, guidato dal ragazzo. Invece di fermarsi il 16 enne ha accelerato, fuggendo in direzione del lungomare.

I poliziotti lo hanno bloccato in via Tito Livio e perquisito. Addosso, il ragazzo, S. G., di Napoli, aveva una "Luger" calibro 9, con sei proiettili, uno dei quali in canna.

Il 16 enne era privo di patente di guida ed è stato anche multato. Lo scooter è risultato non assicurato ed è stato sequestrato.