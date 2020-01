Tifosi investiti: silenzio al "Viviani"

(ANSA) - POTENZA, 22 GEN - "Rispetto, silenzio, riflessione: ciao Fabio": è la scritta riportata su uno striscione esposto dai tifosi della Cavese (Serie C, girone C), impegnata oggi a Potenza, per ricordare Fabio Tucciariello, di 39 anni, il sostenitore della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) ucciso domenica scorsa, a Vaglio di Basilicata (Potenza). Solo alla fine del primo tempo i sostenitori campani hanno cominciato alcuni cori per i giocatori della Cavese. In segno di lutto, i tifosi del Picerno sono rimasti in silenzio.