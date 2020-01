Quattro pistole in casa, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Quattro pistole, una delle quali con matricola cancellata e 9 cartucce, sono state sequestrate dalla Squadra Mobile di Napoli nel corso di una perquisizione in un appartamento nel rione Marianella, a Napoli.

I poliziotti, supportati dai cani dell' unità cinofila dell' Ufficio prevenzione generale, ieri hanno fatto irruzione in un' abitazione alla II Traversa Martirano, occupata da due coniugi incensurati di 30 e 27 anni, entrambi di Napoli.

Qui hanno trovato una chiave che apriva una cantinola. Il cane anti-esplosivo "Luke" ha fiutato la presenza di una borsa che conteneva le pistole e le cartucce. I due coniugi sono stati arrestati per detenzione abusiva di armi e ricettazione.