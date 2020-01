15 enne ferito da coetanei a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Un ragazzo di 15 anni, residente a Giugliano (Napoli) è stato ferito con un coltello, in circostanze non ancora chiarite, nella tarda serata di ieri, a Napoli.

Il ragazzo è rientrato a Giugliano con propri mezzi e si è fatto medicare nella notte all' Ospedale per una ferita di punta e taglio. La prognosi dei medici è di 10 giorni.

Alla Polizia ha riferito di essere stato aggredito da coetanei in piazza Plebiscito dopo una lite per futili motivi.,Ma la sua versione è al vaglio della Polizia. La sorella ha riferito che il ferimento sarebbe avvenuto in via Caracciolo.

Sull' episodio stanno indagando gli agenti del Commissariato di Giugliano.