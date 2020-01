Litiga con fratello e lo accoltella

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Nel corso di una discussione per motivi banali ha impugnato un coltello da cucina ed ha colpito il fratello.

E' accaduto a Saviano (Napoli). L' uomo, un 52 enne, ha ferito il fratello al fianco sinistro ed alla tempia.

Secondo i Carabinieri, che sono intervenuti e lo hanno arrestato, la lama del coltello, che si è piegata, ha impedito che i colpi vibrati fossero mortali.

Il ferito è stato ricoverato all' Ospedale di Nola, in osservazione, ma non viene considerato in pericolo di vita.