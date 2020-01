In Campania assunzione di 797 infermieri

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Alla Mostra d'Oltremare di Napoli sono state completate le procedure amministrative per l'assunzione a tempo indeterminato in Campania di 797 infermieri che hanno superato il concorso bandito dall'azienda ospedaliera Cardarelli e che prendono servizio nelle strutture delle Asl di Napoli, al Pascale e al Policlinico Federico II. In particolare, 567 infermieri sono stati assegnati all'Asl Napoli 1, 70 all' Asl Napoli 2, 130 all'Asl Napoli 3, 20 al Pascale e 10 al Policlinico Federico II. "Si tratta del primo blocco - ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - delle 7.600 assunzioni che stanno per partire nella sanità campana grazie al via libera avuto con l'uscita dal commissariamento. Una vera e propria rivoluzione in atto".

"Una giornata bellissima. Vedere tanti giovani mi riempie di fiducia per il futuro". "Voi - rivolgendosi ai vincitori del concorso - potete testimoniare che avete trovato lavoro senza dover piegare testa davanti a nessun padrone politico".(ANSA).