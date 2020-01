Calcio:esonerato Baronio,mister Under 19

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Dopo la prima squadra, anche la Primavera del Napoli, ultima in classifica in serie A, cambia guida tecnica. La SSC Napoli - si legge in una nota pubblicata sul sito della società - comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della squadra Primavera, il signor Roberto Baronio.

La società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.

Fatale per Baronio è stata la sconfitta di ieri per 1-0 sul campo del Pescara.