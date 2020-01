Attese estenuanti per documenti,protesta

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Il rilascio delle carte d' identità elettroniche nella I Municipalità avviene con il contagocce, a prezzo di estenuanti attese per gli utenti. E' quanto denunciano alcuni cittadini in una lettera aperta al sindaco De Magistris.

"Il 9 gennaio - scrive O.M. - mi sono recata negli uffici della I Municipalità alle 9.30, ma mi è stato comunicato che era già stato raggiunto il numero massimo di 24 prenotati, con diritto all' accesso negli uffici". "Mi è stato consigliato - aggiunge O.M - di ritornare di buon mattino il giorno seguente"."Il giorno dopo - prosegue la firmataria della lettera - sono arrivata alle 7.10. Qui mi è stato dato da firmare un foglio dove già figuravano altre 5 persone prenotate. L' attesa è stata di 1 ora e 20', in piedi ed al freddo, nell' androne dell' edificio della Municipalità. Solo alle 8.30 sono riuscita a trovare posto su un sedile...". "Ci chiediamo - scrivono i firmatari della lettera - se questo è il funzionamento degli uffici comunali in una città civile".