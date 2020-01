Al MANN 4 topolini mai visti per il Capodanno cinese

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Quattro topolini in bronzo del I secolo d.C, mai esposti al pubblico, uno di loro sgranocchia del cibo, una noce o del formaggio: sono la sorpresa che il Museo archeologico nazionale di Napoli riserva ai visitatori per il Capodanno Cinese 2020. Si darà il benvenuto all'anno del topo dal pomeriggio di venerdì 24 gennaio (dalle 17 ingresso gratuito), in perfetta sincronia con l'arrivo a Pechino del nuovo anno, svelando nell'atrio le opere provenienti dai ricchi depositi del Mann: due statuine, provengono dall'area vesuviana le altre due, appartenenti al nucleo della Collezione Borgia, mantengono una dubbia datazione, pur essendo verosimilmente coeve alle omologhe. ''Anche quest'anno al Mann si festeggia il Capodanno cinese, un'iniziativa che vuole mantenere vivo il dialogo con l'operosa comunità cittadina, ma anche porre sempre più attenzione verso il turismo che arriva dalla Cina, che tanta parte ha e avrà nello sviluppo del settore nel nostro paese" dichiara Paolo Giulierini, direttore del Mann. (ANSA).