Bomba carta esplode davanti bar a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti all'ingresso di un bar a Napoli. É accaduto in via Comunale Ottaviano nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio. L'attentato ha provocato l'annerimento della serranda senza provocare danni a persone.

Il titolare dell'esercizio commerciale ha riferito alla Polizia - che sta indagando sull'episodio - di non aver mai ricevuto minacce estorsive.