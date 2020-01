Muti e Chicago Orchestra,tutto esaurito

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Teatro San Carlo tutto esaurito e clima delle grandi occasioni domani per la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la sua Chicago Symphony Orchestra, prestigiosa compagine di cui è direttore musicale dal settembre del 2010. In programma (ore 19,00) la Suite da Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev e la Sinfonia n. 9 in mi minore 'Dal Nuovo Mondo' di Antonín Dvořák. Nella sua breve permanenza napoletana, Muti è reduce dal concerto di Parigi, il maestro ha deciso di fare visita per la terza volta all'Istituto penitenziario giovanile di Nisida dove si recherà in mattinata insieme ad alcuni componenti dell'orchestra americana. Le altre due tappe italiane sono previste al Teatro del maggio Musicale fiorentino lunedì 20 gennaio e al Teatro alla Scala mercoledì 22 gennaio, due istituzioni dove Muti è stato direttore musicale.

Il concerto di Muti rientra nel cartellone 'Concerto d'Imprese', progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica arrivato al suo secondo anno di vita.