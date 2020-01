Casolare in fiamme,due feriti nel Sannio

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Una donna di 74 anni, col figlio di 36, sono stati ricoverati in ospedale in seguito ad un incendio che ha distrutto il casolare che abitavano a Reino.

Le fiamme hanno anche distrutto la stalla adiacente il fabbricato rurale uccidendo alcune pecore e animali da cortile.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Benevento, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato mamma e figlio in ospedale a Benevento.

Secondo quanto si apprende, al momento le loro condizioni non sono gravi. Non si conoscono per ora le cause dell'incendio.